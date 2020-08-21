США желают отказа Индии от крупных покупок российского вооружения
Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер подтвердил информацию о том, что администрация США желает отказа Индии от подписания дальнейших крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, речь идет о поставках зенитных ракетных систем С-400 и истребителей Су-35 в Нью-Дели. Он назвал поставку данных видов вооружения вызовом.
При этом Купер отметил, что американские власти относятся с пониманием к партнерству Индии и России в сфере оружия и ведут откровенный разговор на этот счет с обеими государствами.
Рассказать о планируемых контрактах между Нью-Дели и Вашингтоном помощник госсекретаря отказался.
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