Захарова назвала крайне рискованным план США по размещению ракет в АТР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что план США разместить ракеты средней дальности на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая несет в себе существенные риски безопасности в регионе.

«Это дестабилизирующая мера с точки зрения международной и региональной безопасности. Несомненно, появление новых американских ракетных средств в регионе спровоцировало бы опасный виток гонки вооружений — снова», — сказала Захарова.

По ее словам, размещение ракет в АТР может нести риски в том числе и для России, а потому Москва может предпринять ответные шаги для обеспечения своей безопасности.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что после разрыва ДРСМД американские власти намерены вести переговоры с союзниками в АТР для размещения на их территориях ракетных комплексов для сдерживания военных угроз, исходящих от Китая.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.

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