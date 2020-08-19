Грызлов раскрыл подробности переговоров контактной группы по Донбассу

Полпред России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал, как проходят переговоры контактной группы по проведению местных выборов на Украине.Об этом сообщает ТАСС.

По мнению российского представителя, постановление Рады об очередных местных выборов в стране в 2020 году тормозят «введение в действие решений, принятых контактной группой».

«Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Грызлов.

Он отметил, что лидер делегации от Украины Леонид Кравчук рассматривает вариант письменного обращения о проведении местных выборов к Верховной раде и обязуется сделать это после прошедших переговоров в среду, 19 августа.

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