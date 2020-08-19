Глава Погранкомитета Белоруссии предупредил о провокациях на границе

В сложившейся ситуации в Белоруссии могут активизироваться противоправные группировки, возможны различные провокации, в том числе в отношении пограничников, предупредил председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо.

«Именно в этот период могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации. В том числе и в отношении пограничников. Будьте особенно бдительны», — обратился Лаппо к личному составу органов пограничной службы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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