Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В комитете уточнили, что ликвидированные были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

В НАК добавили, что на территории проведения КТО были найдены пистолеты, автоматы, а также боеприпасы и готовые к применению самодельные взрывные устройства (СВУ).

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— Источник: в Ингушетии ликвидировали двух боевиков