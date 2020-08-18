Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Ингушетии в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В комитете уточнили, что ликвидированные были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
В НАК добавили, что на территории проведения КТО были найдены пистолеты, автоматы, а также боеприпасы и готовые к применению самодельные взрывные устройства (СВУ).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ФСБ предотвратила теракт в Нефтекамске