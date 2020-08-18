Минск проинформировал страны о наращивании воинских контингентов у своих границ

Минобороны Белоруссии сообщило иностранным военным атташе о мерах реагирования на наращивание воинских контингентов республики у своих границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Как уточнили в министерстве, зарубежные партнеры получили сведения о текущей внутренней и внешнеполитической обстановке в Белоруссии, также им показали анализ наращивания численности иностранных воинских контингентов и личного состава ВС сопредельных государств.

Также дипломатам других стран разъяснили меры реагирования Вооруженных сил Белоруссии на угрозы безопасности и проводимые мероприятия боевой подготовки.

15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент. Во вторник, 18 августа, он привел вооруженные силы на западных границах республики в полную боевую готовность.

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