В России стартуют учения военной полиции

В России начинаются специальные учения военной полиции Вооружённых сил «Страж-2020». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что согласно плану боевой подготовки, учения пройдут с 18 по 21 августа под руководством начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории страны. В них примут участие органы управления и подразделения военной полиции трёх военных округов и Северного флота.

Как стало известно, во время учений проверят готовность военнослужащих военной полиции к выполнению задач по предназначению. Кроме того, в ходе маневров будут испытаны возможности современных образцов вооружения, а также военной техники, поступивших в текущем году в подразделения военных полицейских.

Участниками учений станут свыше 2,5 тысячи военнослужащих и порядка 500 единиц автомобильной техники.