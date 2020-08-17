Российский Су-27 поднялся для перехвата самолета-разведчика США над Балтикой

Российский истребитель-перехватчик Су-27СМ был поднят на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Балтийским морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной.

По информации военных, 17 августа радиолокаторы засекли воздушную цель над нейтральной территорией, которая приближалась к границе РФ. Ей навстречу был выслан Су-27СМ.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — заявили в центре.

Отмечается, что российский истребитель сопроводил американский самолет до госграницы РФ, после чего вернулся на базу.

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