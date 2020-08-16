В НАТО отреагировали на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что наращивания войск Североатлантического альянса в Восточной Европе нет, передает РИА «Новости».
По ее словам, присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какого-либо государства. Оно носит исключительно оборонительный характер и необходимо «для предотвращения конфликтов и сохранения мира», указал Лунгеску.
Ранее Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь у западных границ Белоруссии.
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