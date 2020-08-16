В НАТО отреагировали на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что наращивания войск Североатлантического альянса в Восточной Европе нет, передает РИА «Новости».

По ее словам, присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какого-либо государства. Оно носит исключительно оборонительный характер и необходимо «для предотвращения конфликтов и сохранения мира», указал Лунгеску.

Ранее Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь у западных границ Белоруссии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко: нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторожих и белобрысых

— МИД Литвы уличил Лукашенко во лжи насчет стягивания войск НАТО к границе Белоруссии

— Россия поможет: Лукашенко рассказал о внешних угрозах