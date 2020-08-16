Белоруссия проведет военные учения у границы с Литвой

В Белоруссии с 17 по 20 августа армия проведет военные учения около Белорусской АЭС и на полигонах, которые расположены у границы с Литвой, сообщило министерство обороны республики в Telegram.

«С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов», — пояснили в ведомстве.

Подразделения ракетных войск и артиллерии заступят на боевое дежурство по назначенным объектам. Также 103-я воздушно-десантная бригада на полигоне «Гожский» отработает «вопросы усиления участков госграницы».

В это же время на полигонах «Обуз-Лесновский» и «Гожский» пройдут занятия по боевой подготовке, включая стрельбу с танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й механизированных бригад.

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