Су-27 подняли из-за самолета ВМС Италии над Черным морем

Российский Су-27 поднимался на идентификацию и сопровождение патрульного самолета ВМС Италии «Атлантик» над Черным морем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной.

16 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к российской государственной границе воздушную цель.

Для ее опознания и отождествления в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Воздушный объект был идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.

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