Су-27 подняли из-за самолета ВМС Италии над Черным морем
Российский Су-27 поднимался на идентификацию и сопровождение патрульного самолета ВМС Италии «Атлантик» над Черным морем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального центра управления обороной.
16 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к российской государственной границе воздушную цель.
Для ее опознания и отождествления в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Воздушный объект был идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российский истребитель вылетел для перехвата самолета США над Баренцевым морем
— Су-27 в четвертый раз за неделю вылетел на перехват самолетов США над Черным морем
— Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем