Пентагон подтвердил создание рабочей группы по исследованию НЛО
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Пентагон создаст рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
В министерстве отмечают, что такая группа будет создана для улучшения понимания природы и происхождения НЛО.
«Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Пентагон собирается сформировать рабочую группу по исследованию НЛО, которые наблюдали летчики американских ВВС.
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