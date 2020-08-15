Пентагон подтвердил создание рабочей группы по исследованию НЛО

Пентагон создаст рабочую группу по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

В министерстве отмечают, что такая группа будет создана для улучшения понимания природы и происхождения НЛО.

«Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Пентагон собирается сформировать рабочую группу по исследованию НЛО, которые наблюдали летчики американских ВВС.

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