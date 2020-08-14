В России создали новый компактный пистолет «Полоз»
Центральный институт точного машиностроения разработал новый самозарядный компактный пистолет «Полоз», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».
Оружие предназначено для сотрудников МВД и Росгвардии. Оно рассчитано на стрельбу дальностью до 50 метров и сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов.
Для стрельбы из «Полоза» используются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина пистолета составляет 15 или 18 патронов.
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