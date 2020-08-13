Корабли ВМС Турции и Греции «соприкоснулись» в Средиземноморье

В Восточном Средиземноморье военные фрегат Турции Kemalreis (F-247) класса Barbaros и греческий Limnos «соприкоснулись» во время маневрирования. Об этом сообщает портал Armyvoice.gr.

Инцидент произошел в спорном районе, в котором находилось исследовательское судно Турции Oruc Reis, а также много других военных кораблей стран.

По данным СМИ, Генеральный штаб национальной обороны Греции заявил, что корабли «задели» среду друг друга, что не является самим столкновением.

Там также уточнили, что аналогичные инциденты могут произойти во время маневрирования в маленьком пространстве.

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