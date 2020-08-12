Истребитель СУ-27 поднялся в воздух из-за двух самолетов США у границы РФ

Российский истребитель СУ-27 поднялся в воздух из-за приближения к границе двух американских военных самолетов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — говорится в сообщении.

После того как американские самолеты развернулись от российской границы, СУ-27 вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет прошел в соответствии с международными нормами.

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