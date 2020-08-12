Южная Корея объявила о строительстве первого собственного авианосца

Сеул с 2021 года намерен приступить к строительству первого в истории страны собственного авианосца, сообщает CNN со ссылкой на заявление минобороны страны.

«Авианосец водоизмещением 30 тыс. тонн будет способен доставлять солдат, оборудование и различные материалы и будет оснащен истребителями с вертикальным взлетом», — заявили в министерстве.

По информации агентства, для оснащения судна Южная Корея закупит у США партию американских истребителей F-38, для которых необходима укороченная взлетная полоса.

Стоимость строительства и оснащения объекта Сеул не разгласил.

Отмечается, что судно может стать флагманом одного из крупных подразделений ВМФ страны.

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