В сенате США предложили вариант продления Договора СНВ без Китая

Сенатор Эдвард Марки представил проект резолюции с призывом властей продлить Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией, но без китайской стороны. Об этом сообщает RT.

Документ был внесен на рассмотрение в Конгресс.

Согласно словам Марки, Китай обладает меньшим по сравнению с Россией количеством тяжелых бомбардировщиков, баллистических ракет подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Сенатор также напомнил об отказе китайских власти вести с США переговоры по соглашению в сфере контроля над вооружением. Однако он предложил Вашингтону продолжить попытки подключить Пекин к договору, но уже после его заключения с российской стороной.

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