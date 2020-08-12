Трамп рассказал о крупнейшей мировой проблеме

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с российской стороной по ядерному вооружению. Соответствующее заявление он сделал в рамках радиошоу с Хью Хьюиттом.

Он отметил, что стороны проводят обсуждения по пакету по ядерному вооружению.

«Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой», — добавил Трамп.

Глава Белого дома также выразил мнение, что Россия «очень хочет» принятия решений в данной сфере и «не будет это оттягивать».

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