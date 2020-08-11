Два стратегических бомбардировщика РФ перемещены к границе с США

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили перелет в ходе учения из Саратовской области на аэродром «Анадырь», находящийся недалеко от морской границы России и США. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минобороны РФ.

«Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения дальней авиации», — говорится в сообщении.

Ранее российские истребители МиГ-31 Восточного военного округа поднимались для перехвата американского беспилотного стратегического бомбардировщика Global Hawk над Чукотским морем.

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