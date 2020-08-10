Истребитель РФ снова поднимался для перехвата самолетов США

Российский истребитель Су-27 Южного военного округа поднимался для перехвата двух самолетов-разведчиков США, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО).

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цели были идентифицированы как самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon.

После разворота иностранных самолетов от границы России истребитель вернулся на аэродром.

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