Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал о проведении Россией наблюдательного полета над Германией в рамках реализации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает «Красная звезда».

Он отметил, что полеты планируется провести с понедельника, 10 августа, по среду, 13 августа.

Наблюдение будет проводиться с участием самолета ТУ-154М ЛК-1.

Рыжков уточнил, что согласованная с немецкой стороной максимальная дальность полета составила 1300 км.

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