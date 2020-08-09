Российский Су-27 сопроводил самолет ВС США над Черным морем

Над Черным морем российский истребитель Су-27 поднялся в небо и сопроводил американский самолет-разведчик ЕР-3Е «Ариес», передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Как сообщает центр, российский самолет приблизился на безопасное расстояние к иностранному воздушному судну и идентифицировал его. Как только ЕР-3Е «Ариес» осуществил разворот, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В военном ведомстве отметили, что полет российского истребителя был выполнен строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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