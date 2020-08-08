Определено слабое место стран Балтии при войне с Россией

Слабым местом стран Балтии в случае противостояния с Россией станет противовоздушная оборона (ПВО) средней дальности, заявил аналитик польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio.

По его словам, балтийские государства делают упор на повышение мобильности, защищенности и огневой мощи сухопутных войск. Кроме того, внимание уделяется противотанковой обороне и нерегулярным операциям, отметил эксперт.

«ПВО средней дальности все еще остается большим пробелом», — отметил Шиманский.

Для повышения обороноспособности балтийских государств важны военные учения и коллективная оборона, уверен эксперт.

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