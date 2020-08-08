США прекратят размещение около 700 морских пехотинцев в Норвегии, которые были введены в страну в 2018 году на фоне напряженных отношений с Россией. Об этом сообщает CNN.

В корпусе американской морской пехоты заявляют, что такое решение не связано с сокращением войск в Германии.

По словам пресс-секретаря сил морской пехоты США в Европе, морские пехотинцы будут перебрасываться из Соединенных Штатов в Норвегию для проведения обучения с норвежскими войсками.

Отмечается, что нововведение должно повлиять на качество интеграции США и Норвегии для проведения «крупномасштабных тренировок подразделений военно-морских сил».

В 2018 году США увеличили число морских пехотинцев, переброшенных в Норвегию, примерно до 700 человек. Москва выразила протест против этого решения.

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