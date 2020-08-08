Корабли ВМФ РФ провели электронные пуски ракет в Северном море

Корабли Балтфлота в рамках учения «Океанский щит» успешно провели условные пуски ракет в Северном море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что в маневрах приняли участие корабли «Мытищи», «Советск», «Серпухов», корветы «Стерегущий», «Бойкий», «Стойкий».

Комплекс «Калибр» ударил по наземным целям, а «Уран» — по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника.

«Ракетная стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

Корабли также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Масштабные учения Военно-морского Флота «Океанский щит — 2020» проходят в акватории Балтийского моря, в них задействовано более 30 кораблей различных классов.

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