Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением

Президент США Дональд Трамп уведомил, что у него была встреча с американскими генералами, на которой те назвали взрыв в Бейруте нападением. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, судя по характеру взрыва, случившееся в Бейруте было похоже на атаку. Глава США заявил, что произошедший инцидент не является «каким-то производственным взрывом».

Ранее Трамп назвал взрыв в Бейруте «ужасной атакой» и заявил, что США готовы помочь Ливану.

Вечером во вторник в ливанском порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Дияба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек. Городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал взрыв в Бейруте «ужасной атакой»