Российский истребитель поднимался для перехвата норвежского самолета
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Российский истребитель МиГ-31 поднимался для перехвата норвежского самолета-разведчика над нейтральными водами Барнцева моря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как норвежский самолет «Фалкон - 20» ВВС Норвегии».
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