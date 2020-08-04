Российский истребитель поднимался для перехвата норвежского самолета

Российский истребитель МиГ-31 поднимался для перехвата норвежского самолета-разведчика над нейтральными водами Барнцева моря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как норвежский самолет «Фалкон - 20» ВВС Норвегии».

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