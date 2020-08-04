При атаке Израиля на сирийскую провинцию погибли четыре человека

Минимум четыре человека погибли при атаке ВВС Израиля на сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, пишет сирийская газета «Аль- Ватан».

Отмечается, что речь идет о мирных жителях из деревни Айн Эль-Кади.

Как пишет издание, Израиль также нанес удары по военным объектам, из-за чего был причинен «ограниченный материальный ущерб».

В свою очередь армия Израиля заявила, что произвела атаку в ответ на попытку боевиков заложить взрывчатку у забора на границе между странами.

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