При атаке Израиля на сирийскую провинцию погибли четыре человека
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Минимум четыре человека погибли при атаке ВВС Израиля на сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, пишет сирийская газета «Аль- Ватан».
Отмечается, что речь идет о мирных жителях из деревни Айн Эль-Кади.
Как пишет издание, Израиль также нанес удары по военным объектам, из-за чего был причинен «ограниченный материальный ущерб».
В свою очередь армия Израиля заявила, что произвела атаку в ответ на попытку боевиков заложить взрывчатку у забора на границе между странами.
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