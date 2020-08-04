Россия направила в Казахстан военных врачей для борьбы с коронавирусом

Россия направила в Казахстан для борьбы с распространением коронавируса группу военных врачей и партию медицинского оборудования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Самолетом военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — заявили в министерстве.

Отмечается, что российские специалисты будут направлены в два военных госпиталя в Нур-Султане и Алма-Ате. В состав подразделений входят военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты.

Как долго они пробудут в республике, не сообщается.

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