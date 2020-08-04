Военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб из-за атаки Израиля
В результате атаки в понедельник, 3 августа, израильских ВВС военным объектам на юге Сирии был нанесен материальный ущерб. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
По его данным, ракетный удар был нанесен в районе населенного пункта Эль-Кунейтра.
Причинен «ограниченный материальный ущерб», заявил армейский источник.
Отражая атаку, сирийские средства ПВО открыли огонь, добавили в агентстве. Сколько ракет достигло цели, не уточняется.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли боевой удар по террористам САР в целях предотвращения попытки заложить взрывчатку возле пограничного ограждения.
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