Военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб из-за атаки Израиля

В результате атаки в понедельник, 3 августа, израильских ВВС военным объектам на юге Сирии был нанесен материальный ущерб. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По его данным, ракетный удар был нанесен в районе населенного пункта Эль-Кунейтра.

Причинен «ограниченный материальный ущерб», заявил армейский источник.

Отражая атаку, сирийские средства ПВО открыли огонь, добавили в агентстве. Сколько ракет достигло цели, не уточняется.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли боевой удар по террористам САР в целях предотвращения попытки заложить взрывчатку возле пограничного ограждения.

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