В Белоруссии заметили военную технику возле границы с РФ

В Белоруссии, возле границы с Россией, замечена колонна БТР. Видеозапись, на которой видна военная техника, опубликовала «Новая газета».

На видео, сделанном из салона движущегося автомобиля, видно, что около 10 бронетранспортеров стоят на обочине. Неизвестно, когда и где было снято это видео.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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