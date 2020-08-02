Затонувший в Керченском проливе броневик отреставрируют

Поднятую со дна Керченского пролива бронемашину, которая затонула во время патриотической акции, восстановят. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова.

«Обязательно восстановим. Машину перевезем в Москву, оценим размер повреждений и приступим к реставрации», — рассказал он.

Коннов добавил, что организация восстанавливала технику, которая находилась и в худшем состоянии, поэтому эту бронемашину «уж точно восстановят».

Одна из трех бронированных разведывательно-дозорных машин затонула 25 июля во время прохождения Керченского пролива в рамках акции «Керченский десант. Дорога мужества». Причиной инцидента стали сильное течение и боковой ветер. Спустя неделю машину подняли на парашютах со дна пролива и доставили на берег.

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