Затонувший в Керченском проливе броневик отреставрируют
Поднятую со дна Керченского пролива бронемашину, которая затонула во время патриотической акции, восстановят. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова.
«Обязательно восстановим. Машину перевезем в Москву, оценим размер повреждений и приступим к реставрации», — рассказал он.
Коннов добавил, что организация восстанавливала технику, которая находилась и в худшем состоянии, поэтому эту бронемашину «уж точно восстановят».
Одна из трех бронированных разведывательно-дозорных машин затонула 25 июля во время прохождения Керченского пролива в рамках акции «Керченский десант. Дорога мужества». Причиной инцидента стали сильное течение и боковой ветер. Спустя неделю машину подняли на парашютах со дна пролива и доставили на берег.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ветер потопил БРДМ-2: в Керченском проливе затонул броневик
— Утонувший в Керчи бронетранспортер не могут поднять со дна из-за шторма