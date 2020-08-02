В Камеруне боевики убили 18 человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Камеруне боевики группировки »Боко Харам» по меньшей мере убили 18, ранили 11 человек, пишет издание L'Oeil du Sahel в Facebook.
Как сообщает газета, нападение произошло ночью около поселения Нгуетчеве на севере страны. Минимум 11 человек в тяжелом состоянии находятся в больницах.
«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка, действующая в Нигерии и близлежащих странах. Боевики выступают против западных ценностей и требует введения глобального шариата.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Более 30 тысяч нигерийцев бежали из страны из-за «Боко Харам»
— В Нигере 12 солдат были убиты при нападении боевиков