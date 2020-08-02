В Камеруне боевики убили 18 человек

В Камеруне боевики группировки »Боко Харам» по меньшей мере убили 18, ранили 11 человек, пишет издание L'Oeil du Sahel в Facebook.

Как сообщает газета, нападение произошло ночью около поселения Нгуетчеве на севере страны. Минимум 11 человек в тяжелом состоянии находятся в больницах.

«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка, действующая в Нигерии и близлежащих странах. Боевики выступают против западных ценностей и требует введения глобального шариата.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 30 тысяч нигерийцев бежали из страны из-за «Боко Харам»

— В Нигере 12 солдат были убиты при нападении боевиков

— В Нигерии исламисты убили 35 военных