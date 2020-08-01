В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Об этом сообщает ТАСС.

Любые действия, которые противоречат идее об уважении законных интересов всех стран региона Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подрывают безопасность, отметил Грушко.

«Этого (военного превосходства в Европе. – примечание «Газеты.Ru») они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны» — подчеркнул замминистра.

При этом, по словам Грушко, пострадает не только европейская безопасность, но и безопасность самих стран, которые стремятся к военному превосходству.