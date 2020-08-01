США допустили развертывание гиперзвуковых ракет

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продвигаемся к созданию средств доставки большой дальности, например гиперзвуковых ракет, и мы разрабатываем средства средней дальности», — сказал Макконвилл, отвечая на вопрос, поддержал бы он размещение в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.

Глава штаба добавил, что армия планирует представить национальному руководству несколько вариантов действий, если потребуются средства для того, чтобы лишить противника доступа в определенные районы.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США.

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