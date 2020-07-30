При взрыве в Афганистане погибли по меньшей мере 40 человек
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При взрыве в Афганистане в провинции Логар погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил телеканал Tolo News.
Взрыв произошел на дороге в городе Пули-Алам. По предварительным данным, взорвался автомобиль.
Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за инцидент.
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