При взрыве в Афганистане погибли по меньшей мере 40 человек

При взрыве в Афганистане в провинции Логар погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил телеканал Tolo News.

Взрыв произошел на дороге в городе Пули-Алам. По предварительным данным, взорвался автомобиль.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за инцидент.

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