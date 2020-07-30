Суд арестовал военнослужащего ЧФ РФ за госизмену в пользу Украины

В Севастополе военнослужащий Черноморского флота России арестован за госизмену, он обвиняется в работе на военную разведку Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным ведомства, россиянин собирал и передавал в главное управление разведки минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Отмечается, что суд уже заключил обвиняемого под стражу.

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