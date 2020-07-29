Иран запустил баллистическую ракету во время учений

Иранские военнослужащие запустили баллистические ракеты из-под земли в ходе военных учений в районе Персидского залива. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) начал военные учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.

В маневрах под названием «Великий пророк – 14» принимают участие военно-морские и аэрокосмические силы, также ракетные подразделения и беспилотники.

По данным агентства, ракеты были запущены в ходе второго дня учений, стартовавшего в среду, 29 июля.

Отмечается, что в ходе учений ВС Ирана впервые получали данные с спутника «Нур» — первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле 2020 года.

Командующий КСИР Хосейн Салами заявил, что политика и стратегия Тегерана направлена на защиту своих жизненно важный интересов и носит оборонительный характер, но в случае посягательства со стороны противника страна может приступить к наступательным действиям.

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