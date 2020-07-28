США обсуждают с Австралией возможность создания ею гиперзвуковых вооружений

Соединенные Штаты начали переговоры с Австралией относительно возможного создания ею гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пентагона США Марка Эспера.

Он уточнил, что первое обсуждение широкого круга вопросов потенциала США и потенциала Австралии уже состоялось. По его словам, Соединенные Штаты желают продвинуть потенциал Австралии в сфере гиперзвуковых вооружений и любых иных типов средств.

«Это важно, когда мы размышляем на будущее, как сдерживаем плохое поведение в регионах Индийского и Тихого океанов и как мы защищаем международный порядок», — сказал Эспер.

В Пентагоне также поприветствовали новую оборонную стратегию Австралии.

Как уточнила глава Минобороны Австралии Линда Рейнолдс, на переговорах стороны обсудили не только возможное сотрудничество по созданию гиперзвукового оружия, но вопросы по системам космического базирования.

«Мы согласились еще больше углубить наше оборонное, научное, технологическое и промышленное сотрудничество», — прокомментировала министр.

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