Пентагон осудил учения Ирана с макетом американского авианосца

Официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич подвергла критике учения Ирана с использованием макета американского авианосца, передает РИА «Новости».

«Нам известно об иранских учениях, связанных с атакой на макет судна, похожего на неподвижный авианосец», — заявила Ребарич.

По ее словам, действия Ирана являются безответственными и безрассудными. Тегеран проводит наступательные учения, пытаясь «запугать и принудить».

Ребарич подчеркнула, что США не хотят конфликта, но способны защитить себя от «любой угрозы с моря».

При этом она отметила, что учения не нарушили операций США в этом районе и не повлияли на свободный торговый поток в Ормузском проливе.

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