Минобороны отреагировало на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

В Минобороны России ответили на претензии Финляндии, что несколько российских истребителей Су-27 днем 28 июля могли нарушить воздушное пространство страны, передает РИА «Новости».

По данным российского ведомства, полет истребителей проходил по заранее согласованному маршруту и в строгом соответствии с международными правилами.

«Полет осуществлен <...>, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в официальном заявлении Минобороны Финляндии сообщалось, что российские Су-27 подозреваются в нарушении границ в Финском заливе у Хельсинки днем около 14.00 мск.

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