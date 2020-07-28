Финны подозревают российские истребители в нарушении границы
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Минобороны Финляндии считает, что несколько российских истребителя Су-27 днем 28 июля могли нарушить воздушное пространство страны.
В официальном заявлении министерства говорится, что российские Су-27 подозреваются в нарушении границ в Финском заливе у Хельсинки днем около 14.00 мск.
Этим инцидентом уже занялась пограничная служба Финляндии.
Российское министерство обороны неоднократно заявляло, что российские самолеты, совершающие полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, всегда соблюдают международные правила.
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