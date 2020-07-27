Более 60 российских военных излечились от коронавируса за прошедшие сутки

В РФ за сутки от коронавируса вылечились еще 64 военнослужащих российских ВС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 64 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8709 чел.», — заявили в министерстве.

По последним данным, в России в настоящее время лечение от COVID-19 проходят 1 119 военнослужащих, 190 курсантов военных вузов и 148 служащих из числа гражданского персонала министерства.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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