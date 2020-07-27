Консультации по стратегической стабильности РФ и США стали самыми насыщенными за годы

Консультации по стратегической стабильности в Вене стали самым насыщенным диалогом между Россией и США за последние 10 лет по этой теме. Об этом сказал «Интерфаксу» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред не смог вспомнить ни одного случая за последние десять лет, когда российско-американские консультации были такими предметными, насыщенными и долгими. Он назвал это мероприятие «достойным».

«Не просто болтовня, а столь конкретные вопросы», — поделился впечатлениями Ульянов.

По его словам, в Вене проходит «нормальный, профессиональный, углубленный диалог» ведомств, которые имеют на все свое мнение. При этом Ульянов не взялся прогнозировать, какими будут результаты этих переговоров.

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