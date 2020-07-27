Азербайджан объявил о широкомасштабных военных учениях с Турцией

Совместные азербайджано-турецкие военные учения пройдут с 29 июля по 10 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Будут проведены тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран, рассказали в ведомстве, уточни, что будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух сторон.

Учения пройдут в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

12 июля в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался приграничный конфликт. Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Армении начались учения с российскими военнослужащими

— Путин назвал чувствительной ситуацию на границе между Азербайджаном и Арменией

— ОБСЕ призвала Ереван и Баку готовиться к переговорам по урегулированию конфликта