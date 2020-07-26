В Кронштадте открыли Аллею героев российского флота

Церемония открытия Аллеи героев российского флота состоялась в российском городе-порту Кронштадте. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня ВМФ, передает ТАСС.

Как отмечается, эта аллея станет первым объектом парка «Остров героев». На ней представлены 13 выдающихся флотоводцев и мореплавателей. Член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу на открытии выразила надежду, что место порадует не только моряков, но и всех, кто относится к флоту и любит его.

Церемонию открытия посетили первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов, актер Константин Хабенский, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк и не только.

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