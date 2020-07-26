В ДНР объявили полное бессрочное прекращение огня с 27 июля

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о бессрочном прекращении огня с 27 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, с 27 июля ведомство переходит к полному бессрочному прекращению огня.

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня», — рассказал он.

Синенков уточнил, что всем военнослужащим Народной милиции с 0.01 мск 27 июля 2020 года запрещено использовать любое оружие, в том числе стрелковое.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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