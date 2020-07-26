ВМФ ведет испытания первой подлодки - носителя аппаратов «Посейдон»
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Военно-морской флот совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В ведомстве напомнили, что подлодка была спущена на воду в марте 2019 года.
Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе, добавили в министерстве.
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