Военно-морской флот совместно с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что подлодка была спущена на воду в марте 2019 года.

Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе, добавили в министерстве.

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