NI: США стоит задуматься о продаже танков Польше

США должны задуматься о продаже основных боевых танков M1 «Abrams» Польше, пишет американский консервативный журнал о международной политике The National Interest.

«Вот что вам нужно запомнить: Вооруженным силам Польши, возможно, придется сражаться с Россией без основных боевых танков», — пишет издание.

Издание пишет, что оборонные планы НАТО связаны с Польшей, так как восточный фланг Альянса заканчивается именно на территории, подконтрольной Варшаве. Из этого журналисты делают вывод, что ради усиления боеспособности этого стратегически важного района США и Польша могут обсудить поставку американских основных боевых танков.

Отмечается, что основной поставщик современной военной техники в Польшу — США. Американцы поставляют в страну истребители F-16, батареи ПВО «Patriot», а также реактивную систему залпового огня M142 HIMARS и истребители F-35.

При этом издание подчеркивает, что парк основных боевых танков Польши нуждается в модернизации.

«За последнее десятилетие польской армии удалось закупить 250 бывших в употреблении танков «Leopard», которые требуют модернизации», — пишет издание.

Так как «Leopard» снят с производства, а к разработке нового основного боевого танка Польша не имеет доступа, стране приходится модернизировать ту технику, которая осталась с советской эпохи.

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