В Керченском проливе утонул бронетранспортер

Один из трех бронетранспортеров, форсирующих Керченский пролив во время акции «Керченский десант «Дорога мужества», утонул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации акции Сергея Чернакова.

«Один их трех бронетранспортеров утонул. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет», — рассказал он.

Чернаков добавил, что причины случившегося устанавливаются.

Три бронетранспортера стартовали с берега станицы Тамань. Они должны были добраться до берега в районе поселка Героевское. Дистанция перехода — 15 км.